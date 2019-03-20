زوجة جروس بالمدرجات لمساندة الفريق الأبيض...

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جدة - عمرو شويل حرصت زوجة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على التواجد فى مقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقامة حاليا فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز. تحرص زوجة السويسرى كريستيان جروس باستمرار على حضور المباريات في حالة تواجدها في القاهرة وذلك من أجل دعم الفريق الأبيض فى المنافسات المختلفة. Advertisements ويحتل الزمالك مقدمة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة فيما يتواجد المقاولون العرب قبل مباراة اليوم فى المركز السادس حيث يمتلك 34 نقطة.

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