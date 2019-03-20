شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه صن داونز.. والترجي يصطدم بشباب قسنطينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي جرت يوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة عن مجموعة من المواجهات المتوازنة .

ووضعت القرعة، التي قام بسحبها النجمان الكاميروني باتريك مبوما والمصري عماد متعب، فريق شباب قسنطينة الجزائري في مواجهة الترجي التونسي "حامل اللقب" في لقاء عربي خالص، فيما يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع الأهلي المصري في تكرار للقائهما بنهائي نسخة المسابقة عام 2001.

وأوقعت القرعة فريق حوريا كوناكري الغيني مع الوداد البيضاوي المغربي، في حين يواجه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي فريق سيمبا التنزاني.