شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ايام راحة فى الزمالك قبل الاستعداد للقمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام، بداية من غد الخميس، فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، بسبب معسكر المنتخب الوطنى.

ويعود الفارس الابيض للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية، استعدادا لمواجهة الاهلى فى لقاء قمة المسابقة، والمقرر لها 30 مارس الجارى، على ملعب برج العرب.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بنتيجة 2 /2 على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى الممتاز.