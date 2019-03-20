شاهد.. كهربا يهدر انفرادًا أمام مرمى المقاولون ويدعى السقوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر محمود كهربا لاعب الزمالك، انفرادًا أمام مرمى المقاولون بعدما تصدى له محمود أبو السعود، فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى.
وادعى كهربا السقوط بعد تدخل أبو السعود، إلا أن حكم المباراة محمد الحنفى أشار باستكمال المباراة.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا، الهجوم: عمر السعيد.
وضم تشكيل المقاولون محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، عبد الوهاب اسماعيل، فى الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمى، يوسف أدوردو، محمد سوستا، فى الهجوم أحمد على كامل، ومحمد طلعت.
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