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هذا الزملكاوى أنقذ كابتن الأهلى من بطش الجماهير البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جمهور الزمالك المتواجدة فى ملعب بتروسبورت، هتافات ضد شادى محمد قائد الأهلى السابق، خلال تواجد جمهور الفريق الأبيض لحضور مباراة الفريق أمام المقاولون، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى. للتفاصيل أضغط هنا

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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