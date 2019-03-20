هذا الزملكاوى أنقذ كابتن الأهلى من بطش الجماهير البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جمهور الزمالك المتواجدة فى ملعب بتروسبورت، هتافات ضد شادى محمد قائد الأهلى السابق، خلال تواجد جمهور الفريق الأبيض لحضور مباراة الفريق أمام المقاولون، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى. للتفاصيل أضغط هنا Advertisements

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