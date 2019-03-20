تعرف على مفاجأة جماهير الزمالك لفرجانى ساسى فى لقاء المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب بتروسبورت لحضور مباراة فريقها أمام المقاولون، المقرر انطلاقها فى السابعة من مساء اليوم، على تهنئة فرجاني ساسي لاعب الوسط بعيد ميلاده، على طريقتهم الخاصة.. لمعرفة التفاصيل أضغط هنا

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