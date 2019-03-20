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الأهلى لا يعرف الهزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلى اصطدم بفريق صن داونز الجنوب أفريقي، فى دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التى أقيمت منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة . 

 

 

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الاياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".

 

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ممثل جنوب أفريقيا لعب 10 مواجهات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز فى 6 منها وتعادل فى 2 وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 6 هدف بنسبة فوز تعادل 60 % وجاء معدل التهديف 2.0، ويعتلى ثيمبا زوانى صدارة هدافى صن دوانز برصيد 5 أهداف .

 

ولعب الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي مرتين، فاز في مباراة و تعادل في مثلها وأحرز لاعبوه 4 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفُا واحدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2001.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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