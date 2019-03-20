الأهلى لا يعرف الهزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلى اصطدم بفريق صن داونز الجنوب أفريقي، فى دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التى أقيمت منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الاياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".
ممثل جنوب أفريقيا لعب 10 مواجهات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز فى 6 منها وتعادل فى 2 وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 6 هدف بنسبة فوز تعادل 60 % وجاء معدل التهديف 2.0، ويعتلى ثيمبا زوانى صدارة هدافى صن دوانز برصيد 5 أهداف .
ولعب الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي مرتين، فاز في مباراة و تعادل في مثلها وأحرز لاعبوه 4 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفُا واحدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2001.
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