الأهلى لا يعرف الهزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلى اصطدم بفريق صن داونز الجنوب أفريقي، فى دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التى أقيمت منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الاياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".

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