شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون يتعادل مع الزمالك 2 ــ 2 وأحمد على ينفرد بصدارة الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل المقاولون العرب أمام الزمالك عن طريق أحمد على من ضربة جزاء انبرى لها أحمد على فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى، لتصبح النتيجة التعادل 2 / 2، وينفرد لاعب الذئاب بصدارة ترتيب هدافى الدوري الممتاز برصيد 13 هدفا.

وأحرز محمود حمدى الونش هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 46، وتعادل عبد الوهاب إسماعيل هدف التعادل للمقاولون فى الدقيقة 52، وتقدم للزمالك مجددا طارق حامد فى الدقيقة 64.

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وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا، الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل المقاولون محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، عبد الوهاب اسماعيل، فى الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمى، يوسف أدوردو، محمد سوستا، فى الهجوم أحمد على كامل، ومحمد طلعت.