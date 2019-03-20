شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى أخر ظهور فى الدورى قبل مواجهة ذئاب الجبل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق نادى الزمالك مباراة هامة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء أمام المقاولون العرب فى إطار الجولة الـ 25 بالدورى الممتاز على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس .

يطمح أبناء جروس فى حصد الثلاث نقاط من أجل التحليق فى الصدارة برصيد 55 نقطة قبل مواجهة الأهلى فى اللقاء المؤجل من الدور الأول و المحدد له يوم 30 مارس الجارى عل ملعب استاد برج العرب .

و شهد أخر ظهور للفريق الأبيض فى الدورى الممتاز التعادل مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ 23 بنتيجة 2 /2 يوم 20 فبراير الماضى أى منذ ما يقرب من شهر .

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سجل أهداف الزمالك فى طلائع الجيش، الثنائى يوسف أوباما و المغربى خالد بوطيب الذى يغيب عن الفريق فى لقاء اليوم لظروف سفره إلى المغرب ، بينما سجل ثنائية طلائع الجيش أحمد سمير.

و يدخل الزمالك اللقاء بحالة من النشوة فى ظل نجاحه فى التأهل إلى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية بإحتلال صدارة المجموعة الرابعة ابلتعادل اليلبى فى ختام دور المجموعات مع نصر حسين داى فى الجزائر .