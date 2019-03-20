الأهلى وصن داونز يواجهان الفائز من الوداد وحوريا الغينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأربعاء قرعة دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى أسفرت عن المواجهات التالية:
شباب قسنطينة الجزائرى Vs الترجى التونسى
صن داونز الجنوب أفريقى Vs الأهلي
حوريا الغينى Vs الوداد المغربى
سيمبا التنزانى Vs مازيمبى الكونغولى
وستقام مباراة الذهاب أحد أيام أيام 5-6-7 أبريل المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا، على أن تقام مواجهة الاياب أحد أيام 12-13-14 من الشهر ذاته.
وفى حال تخطي الأهلى لمنافسه الجنوب أفريقى سيواجه فى الدور قبل النهائى الفائز من لقاء حوريا الغينى مع الوداد المغربى، على أن يلتقى الفائز من لقاء شباب قسنطينة ضد الترجى مع الفائز من مواجهة سيمبا ومازيمبى ، على أن يكون لقاء الذهاب للأهلى حال صعوده للدور قبل النهائى خرج ملعبه على أن يخوض لقاء الإياب بالقاهرة .
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