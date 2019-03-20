شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت اليوم الأربعاء عن المواجهات التالية:

شباب قسنطينة الجزائرى Vs الترجى التونسى

صن داونز الجنوب أفريقى Vs الأهلي

حوريا الغينى Vs الوداد المغربى

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سيمبا التنزانى Vs مازيمبى الكونغولى

وستقام مباريات الذهاب أحد يومي 5-6 أبريل المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا، على أن تقام مواجهات الاياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته.

وبدأت مراسم حفل قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ومثل الأهلى فى القرعة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بينما مثل الزمالك أحمد زاهر، إدارى النادى، لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدورى بنفس التوقيت، كما شارك عماد متعب نجم الأهلى السابق فى عملية سحب القرعة.

وضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الثمانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا كلاً من: الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى والأهلى المصرى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى وحورويا الغينى وسيمبا التنزاني.