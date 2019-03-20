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مباراة الاهلي القادمة | موعد مباراة الاهلي و ماميلودي صن داونز فى ربع نهائي دورى ابطال افريقيا .....

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موعد مباراة الاهلي وماميلودي صن داونز فى ربع نهائى دورى ابطال افريقيا  حيث أسفرت قرعة دور الثمانية  دورى ابطال افريقيا   اليوم ، عن مواجهة  قوية للشياطين حيث  يتواجه الأهلي مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، فى ربع نهائى البطولة الأفريقية .

مباراة الاهلي و ماميلودي صن داونز

تأهل 8 فرق كبيرة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، وحجزت فرق الوداد البيضاوى والترجى التونسى ومازيمبى الكونغولى والأهلى المصرى صدارة المجموعات، بينما حل فرق صن داونز وحوريا وشباب قسطنطينة وسيمبا فى مركز الوصافة.

وتنص اللوائح والقوانين على أن يواجه أصحاب المراكز الأولى منافسيهم فى المتأهلين من المراكز الثانية، بينما لن يتم مواجهة الفريقين المتأهلين من نفس المجموعة فى ربع النهائى،. وبذلك يتضح مشوار الأهلى أنه سيلاقي أحد فرق صن داونز أو حوريا أو شباب قسنطينة.

موعد مباراة الاهلي ماميلودي صن داونز فى ربع نهائى دورى ابطال افريقيا

ستقام مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي  وماميلودي صن داونز السبت 6 أبريل 2019  خارج ملعب الاحمر اما موعد مباراة العودة  فستكون  يوم السبت 13 أبريل 2019 وفيها يستضيف الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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