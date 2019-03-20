الأهلى يواجه صن داونز الجنوب أفريقى فى دور الثمانية لدورى الأبطال

كتب - عمرو سامى
أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا المقامة الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الأهلي لمنافسه صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دور الـ 8 للبطولة.
وستقام مباراة الذهاب أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الاياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".
وبدأت مراسم حفل قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ومثل الأهلى فى القرعة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بينما مثل الزمالك أحمد زاهر، إدارى النادى، لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدورى بنفس...
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