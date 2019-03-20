مباشر الدوري.. المقاولون 2-2 الزمالك.. أحمد علي يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المقاولون والزمالك على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، فيما يأتي المقاولون بالمرتبة السادسة برصيد 34 نقطة.

تشكيل المقاولون: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، فادي نجاح، محمد إبرهيم "سوستة"، أحمد الشيمي، أحمد علي، لويس إدوارد، عبدالوهاب إسماعيل.

تشكيل الزمالك: محمود عبدالرحيم "جنش"، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود "الونش" وعبد الله جمعة، طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود "كهربا"، عمر السعيد.

ملخص المباراة:

ظهرت دوافع الزمالك في الربع ساعة الأولى من المباراة بالضغط على المقاولون في وسط ملعبه من أجل افتتاح التسجيل مبكرًا، حيث استحوذ الفريق الأبيض على الكرة دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى أبو السعود.

حصل الزمالك في الدقيقة الـ25 على ضربة حرة قريبة من منطقة الجزاء في الجبهة اليمنى، لكن لم يستثمرها الفريق بنجاح بعدما نجح دفاع المقاولون في تشتيت تسديدة محمود كهربا بعد ارتداد الكرة، قبل أن ينتهي الصراع على الكرة بخطأ احتسبه الحكم محمد الحنفي ضد الزمالك.

وفي الدقيقة الـ45، كاد محمود كهربا أن يباغت حارس المقاولون من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن أبو السعود نجح في إبعادها إلى ضربة ركنية.

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وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الزمالك قبل الدخول إلى غرفة خلع الملابس في افتتاح التسجيل عن طريق محمود حمدي الونش من ضربة رأسية، مستغلا الركنية التي أرسلها محمود كهربا.

وبعد مرور خمس دقائق من عمر الشوط الثاني، أجرى جروس تغييرا اضطراريا بإقحام حازم إمام بدلا من حمدي النقاز الذي تعرض للإصابة.

وفي الدقيقة الـ52، نجح المقاولون العرب في إدراك التعادل بهدف أحرزه عبدالوهاب إسماعيل من تسديدة أطلقها بيسراه من خارج منطقة الجزاء وفشل دفاع الزمالك والحارس جنش في إبعادها.

وفي الدقيقة الـ63، نجح طارق حامد في تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعدما تابع ارتداد الكرة من الحارس أبو السعود بعد تصديه لضربة الجزاء التي أهدرها محمود علاء.

أجرى جروس التغيير الثاني في المباراة بإقحام محمود عبدالعزيز بدلا من محمود كهربا في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ80، أحرز المقاولون هدف التعادل من ضربة جزاء تصدى لها أحمد علي، حيث سددها بقوة في الزاوية اليمنى للحارس محمود عبدالرحيم جنش.

استنفذ جروس تغييراته بإقحام حميد أحداد بدلا من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.

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