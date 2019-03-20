انت الان تتابع السجن والغرامة يطاردان «ميدو» بعد الإقالة من الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
أحمد حسام «ميدو»
أصبح أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني المُقال من نادي الوحدة السعودي، مهددا بعقوبة لا تقل عن سنة سجنًا وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، بعد أزمته مع المشجع السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد أن علق أحد مشجعي نادي الوحدة السعودي على صورة لميدو نشرها على حسابه الشخصي، إذ كتب المشجع لميدو: «اطلب إعفاء من مهمة تدريب الوحدة لو سمحت، الله يسعدك، نتفهم حلولك ولكنها لا تجدي، أظن أبغي لك تحلل أفضل فكلامك يعجب لكن تدريبك لا يسر»، ليرد عليه «ميدو» بلفظ خارج.
أزمة «ميدو» لم تنتهِ عند الإقالة، حتى أعلن المشجع الذي تعرض للسب والإهانة بألفاظ خارجة، عن نيته مقاضاة «ميدو» وفقًا للقانون السعودي، لتأخذ القضية منحى آخر بعيدا عن قرار إدارة الوحدة. ووفقا للقانون السعودي، فإنه في حال ثبوت إهانة هذا الشخص السعودي بتلك الألفاظ الخارجة، فإن مصير
أزمة «ميدو» لم تنتهِ عند الإقالة، حتى أعلن المشجع الذي تعرض للسب والإهانة بألفاظ خارجة، عن نيته مقاضاة «ميدو» وفقًا للقانون السعودي، لتأخذ القضية منحى آخر بعيدا عن قرار إدارة الوحدة.
ووفقا للقانون السعودي، فإنه في حال ثبوت إهانة هذا الشخص السعودي بتلك الألفاظ الخارجة، فإن مصير «ميدو» بات الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو كليهما، وفقا للمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الإلكترونية السعودية، وذلك في حال عدم تمكنه من إثبات أن حسابه كان مخترقًا في وقت نشر تلك الألفاظ الخارجة.
«ميدو» توج بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أشعل المنافسة على اللقب، بعدما نجح في تعطيل مسيرة الهلال بتعادل ثمين بهدف لمثله.
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