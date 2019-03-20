انت الان تتابع رينارد يعلن قائمة المنتخب المغربي لمواجهة مالاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
المغرب
أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، عن قائمة منتخب أسود الأطلسي لمواجهة منتخب مالاوي في إطار مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة، شهدت القائمة ضم 18 لاعبًا، حيث استدعى الفرنسي رينارد اللاعبين المحليين لخوض المباراة وبعضًا من المحترفين مثل أسامة الإدريسي وفؤاد شفيق وأنور تهامي. وجاء سبب اختيار رينارد للغالبية من اللاعبين المحليين بسبب رغبته في الاحتفاظ باللاعبيين الأساسيين لخوض ودية الأرجنتين.
ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الأرجنتين وديًا في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، حيث كان قد سبق وأن استدعى 33 لاعبًا في قائمة استعدادا لملاوي والأرجنتين. وجاءت القائمة كالتالي: منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا
وجاءت القائمة كالتالي:
منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.
وتغادر بعثة منتخب أسود الأطلسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى دولة مالاوي لخوض مباراة الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.
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