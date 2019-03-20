انت الان تتابع رسميا.. إيكر كاسياس مستمر في بورتو حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
كاسياس
أعلن نادى بورتو البرتغالى اليوم الأربعاء عن تجديد التعاقد مع الحارس الإسبانى إيكر كاسياس حتى عام 2021، حيث قال الحارس المخضرم كاسياس، صاحب الـ38 عامًا، "إنه يوم خاص لأننى أشعر بأننى فى بيتى، ولدى رغبة فى الاعتزال هنا". وتابع الحارس الإسبانى إيكر كاسياس تصريحاته للموقع الرسمي لناديه أنه دائمًا ممتن للنادى الذى رحب به دائمًا بطريقة رائعة. وكان كاسياس انتقل إلى بورتو مطلع الانتقالات الصيفية لموسم 2015/2016 قادمًا من ريال مدريد الإسبانى، ليقضى فى صفوف الفريق البرتغالى 4 مواسم شارك خلالها فى 149 مباراة.
وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور النصف نهائي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي عن وقوع فريق بورتو البرتغالي في مواجهة ليفربول تحت قيادة مدربهم الألماني يورجن كلوب في المباراة، التي تقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل القادم. يذكر أن إيكر كاسياس بدأ مشوارة مع كرة القدم من خلال فريق الشباب بريال مدريد
يذكر أن إيكر كاسياس بدأ مشوارة مع كرة القدم من خلال فريق الشباب بريال مدريد والذي منه تأهل إلى الفريق الأول عام 1999 ليبدأ مشواره الاحترافي مع المرينيجي، الذي توج معه ببطولة الدوري الإسباني 5 مرات وكأس الملك مرتين ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى مشواره مع المنتخب الإسباني والذي توج معه ببطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم 2010.
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