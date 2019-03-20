انت الان تتابع لاعب يوفنتوس عن احتفال رونالدو: يفعل ما يشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

قال الدولي الألماني، إيمري تشان، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحق له الاحتفال كما يشاء، بعد إدانته من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، طريقة احتفاله المثيرة للجدل، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها السيدة العجوز، بثلاثية نظيفة، جاء ذلك في تصريحات، نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الأربعاء.

قائلًا: "بالنظر للأداء الذي قدمه، رونالدو، فهو مسموح له بالرد والاحتفال بالطريقة التي يريدها.. جميع من في الملعب، كانوا يعرفون إلى من تم توجيه هذا الاحتفال، وأنا مسرور بالهاتريك الذي سجله". وأضاف: "رونالدو من النوع الهادئ للغاية، قدماه راسختان على الأرض، لا يتباهى بمظهره، ودائمًا يثير إعجابي، لا يتصرف

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