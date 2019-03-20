انت الان تتابع تعرف على موعد انتظام فرجاني ساسي في معسكر تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

ساسي

يطير الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم فريق نادي الزمالك إلى بلاده غدًا الخميس للانتظام في معسكر نسور قرطاج استعدادًا لمواجهة منتخب أي سواتيني في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بالإضافة إلى خوض مباراة ودية أمام منتخب الجزائر. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد توصل لاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم لكي يسمح لفرجاني ساسي بالبقاء مع الفريق في مباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها اليوم في تمام السابعة مساءً في إطار الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ولعب ساسي دورًا مؤثرًا في موافقة الاتحاد التونسي على السماح للاعب بالبقاء في القلعة البيضاء والتأخر عن معسكر المنتخب بسبب ارتباطه بأداء مباراة المقاولون. وقرر المنتخب التونسي بقيادة آلان جيريسي المدير الفني عدم استدعاء الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك رغم تواجده في معسكر