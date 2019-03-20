انت الان تتابع منتخب الإمارات يعلن تعاقده مع الهولندي فان مارفيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

منتخب الإمارات

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعيين الهولندي بيرت فن مارفيك مدرب منتخب السعودية السابق خلفًا للإيطالي ألبيرتو زاكيروني، حيث نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "اتحاد الكرة يُكمل إجراءات التعاقد مع فان مارفيك لتولي تدريب منتخبنا الوطني". وجاء بيان الاتحاد الإماراتي الذي نشره على حسابه على تويتر كالتالي:- أكمل اتحاد الإمارات لكرة القدم إجراءات التعاقد مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك لتولي مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد مشاركة الأبيض في عدد من الاستحقاقات الكروية.

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وسيتم تقديم المدرب بشكل رسمي غدًا الخميس من خلال مؤتمر صحفي سيعقد في استاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي الساعة الرابعة عصرًا، وذلك قبل المباراة الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني بشقيقه السعودي. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد نظمت بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي أقيمت في شهر يناير الماضي، حيث ودع