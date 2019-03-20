الان تتابع “الخليج 365” تكشف تفاصيل جائزة الجولة 24 بعد جدل جماهيري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365
أثار إعلان جائزة الجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجدل، إذ أعلنت وهناك مباراة مؤجلة بين فريقي الهلال وأحد.
وقال مصدر مطلع لـ”الخليج 365”، إن رابطة دوري المحترفين لديها بنود ومعايير للجائزة ومن ضمن البنود أن تعلن الجائزة بعد نهاية الجولة فورًا دون النظر للقاءات المؤجلة.
يذكر أن جائزة أفضل مدرب ذهبت لمدير الجهاز الفني بالنصر فيتوريا وأفضل لاعب ذهبت إلى عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر وجائزة أفضل جمهور فاز بها جمهور النصر.
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