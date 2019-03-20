شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يسجل هدف التعادل في مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل لاعب المقاولون العرب عبدالوهاب إسماعيل، هدف التعادل لفريقه في مرمى الزمالك، خلال المباراة المقامة الآن على ملعب بتروسبورت في إطار الأسبوع 25 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب الهدف في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الاول متقدمًا بهدف «الونش» في الدقيقة 45 من زمن المباراة.