شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ضد الزمالك: الونش يتقدم للأبيض بهدف نظيف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله المدافع محمود حمدي «الونش»، في إطار الأسبوع الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت. وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمي: محمود عبدالرحيم «جنش» Advertisements في خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا– يوسف أوباما – أحمد زيزو في خط الهجوم: عمر السعيد وسجل الونش هدف الزمالك في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول والمباراة.

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