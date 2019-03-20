شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة الكونفيدرالية.. الزمالك يواجه حسنية أغادير والهلال السوداني مع النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة بطولة الكونفيدرالية عن مواجهة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.
كما أوقعت القرعة النجم الساحلي في مواجهة الهلال السوداني، والصفاقسي التونسي في مواجهة نكانا الزامبي، وآخر مواجهة ستكون بين جورماهيا ونهضة بركان المغربي.
وفي حالة صعود الزمالك سيواجه الفائز من النجم الساحلي والهلال السوداني.
وتُجرى الآن قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفيدرالية بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وحجز الزمالك مقعده في ربع نهائي الكونفيدرالية، بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، بعد تعادله سلبيًّا مع نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات من البطولة الأفريقية.
وجاءت قائمة المتأهلين لربع النهائي الكونفيدرالية كالتالي: الزمالك، جورماهيا الكيني، نهضة بركان المغربي، حسنية أغادير المغربي، الصفاقسي التونسي، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، ونكانا الزامبي.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة بطولة الكونفيدرالية.. الزمالك يواجه حسنية أغادير والهلال السوداني مع النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.