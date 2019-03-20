شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب: مباراة الأهلي والزمالك لها حسابات خاصة.. وجاهزون للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد نجيب مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة القمة أمام الزمالك والمحدد لها يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وقال إن القمة تبقى دائمًا من المباريات ذات الطابع الخاص فهي بطولة في حد ذاتها خاصة في ظل المنافسة المستمرة بين الناديين.

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وأوضح "نجيب" أن الفوز بمباراة القمة امام الزمالك يعد بـ6 نقاط خاصة وأن الفوز يمنح الاهلي 3 نقاط ويجعل المنافس يخسر مثلها وكلها امور تصب في صالح الفريق في ظل سعي الجميع للوصول لقمة الدوي واحكام السيطرة عليها حتى نهاية المسابقة.

وأشار إلى أن مباريات الأهلي والزمالك لها حسابات مختلفة ولا تعترف باي شيء سوي بالحالة الفنية والمعنوية للاعبين وايضا بعامل التوفيق مؤكدًا ان لاعبي الاهلي لديهم من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع ظروف المباراة فضلا عن رغبة الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني في حصد نقاط المباراة حتى يقترب الأهلي من قمة الدوري فضلا عن ان الفوز بالقمة يعد بطولة في حد ذاته.

وذكر نجيب أن الاستعدادات للقمة بدأت من اليوم الأربعاء وعقب الراحة التي حصل عليها الفريق وهناك تركيز شديد من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، من أجل مواصلة الإنتصارات المحلية والاقتراب بشدة من قمة الدوري.