شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، بالأسبوع الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستنطلق في السابعة مساء، على ملعب بتروسبورت. وضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون: في حراسة المرمي: محمود عبدالرحيم «جنش». Advertisements في خط الدفاع: «عبدالله جمعة– محمود حمدي الونش– محمود علاء– حمدي النقاز». في خط الوسط: طارق حامد– فرجاني ساسي– محمود كهربا– يوسف أوباما– أحمد زيزو في خط الهجوم: «عمر السعيد». ويتواجد على دكة البدلاء كل من: «عماد السيد في حراسة المرمى– محمد عبدالغني– حميد أحداد– محمود عبدالعزيز– أيمن حفني– بهاء مجدي– حازم إمام».

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