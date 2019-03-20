شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار يقفز للسابع بعد فوزين خارج الديار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تمكن فريق كرة القدم الأول بنادي الأنصار من تحقيق الفوز مساء اليوم (الأربعاء) بهدفين نظيفين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع القيصومة في حفر الباطن، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وتقاسم محترفي الفريق الأردني عبدالله ذيب والسوري عبدالرزاق الحسين التسجيل، بهدف لكل منهما.

وقفز الأنصار عدة مراكز في الترتيب بعد مواصلة الانتصارات للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فاز الفريق في الجولة الماضية وخارج الديار أيضاً، بعدما حلّ ضيفاً ثقيلاً على الجيل وفاز عليه بهدف اللاعب محمد أوال في آخر دقيقة من عمر المباراة.

ويحتل الأنصار المركز السابع بـ٤٠ نقطة، تضعه في بر الأمان عندما يستضيف المجزل يوم الثلاثاء القادم في المدينة المنورة.