العوفي والرويلي يحصدان ذهبية زوجي البوتشي في «الأولمبياد الخاص»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) حصد الثنائي السعودي رائد العوفي وخالد الرويلي الميدالية الذهبية لرياضة البوتشي للزوجي، في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة. حصد الثنائي السعودي رائد العوفي وخالد الرويلي الميدالية الذهبية لرياضة البوتشي للزوجي، في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة. وسبق للعوفي تحقيق ذهبية الفردي، فيما حصل زميله الرويلي على البرونزية، فيما يُشرف على منتخب البوتشي المدرب الوطني عبدالرحمن الحجيلي.



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