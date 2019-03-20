تشكيل الزمالك.. كهربا أساسيًا.. والسعيد يقود الهجوم أمام المقاولون

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.

ويشهد التشكيل مشاركة عمر السعيد على حساب خالد بوطيب مهاجم الفريق الذي يتواجد مع منتخب المغرب، من أجل المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا.

وعاد كهربا للمشاركة أساسيًا بعدما غاب عن التشكيل الأساسي منذ مواجهة الجولة الثالثة في الكونفيدرالية أمام بترو أتليتكو.

واستبعد الجهاز الفني للفريق محمد عنتر من قائمة المباراة

جاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود “جنش”.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود “الونش” وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمود “كهربا”.

الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز و أيمن حفني وحميد أحداد.

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