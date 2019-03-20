شكرا لقرائتكم الأهلى يتصدر أندية أفريقيا الأكثر متابعة على تويتر.. والزمالك ثانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر الأهلى أندية القارة الإفريقية الأكثر متابعة وتفاعل على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال شهر نوفمبر الماضى متفوقًا على غريمه التقليدى نادى الزمالك.

وحصل النادى الأهلى على 1.10 مليون تفاعل خلال الشهر المنقضى فى الوقت الذى حصل فيه الزمالك صاحب المركز الثانى على 269 ألفًا وفى المرتبة الثالثة كان بيراميدز متواجدًا بتفاعلات بلغت 193 ألفاً.

Advertisements

وجاء فى المركز الرابع صن داونز الجنوب إفريقى بتفاعلات بلغت 95.5 ألفا، وفى الترتيب الخامس جاء نادى أشانتى كوتوكو الغانى برصيد 85.2 ألفاً.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل كما تم الإعلان عنه فى معظم وسائل الرصد على صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة.