شكرا لقرائتكم قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يواجه صن داونز فى لقاء البطلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا المقامة الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الأهلى لمنافسه صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دور الـ 8 للبطولة.

وستقام مباراة الذهاب أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".

وبدأت مراسم حفل قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ومثل الأهلى فى القرعة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بينما مثل الزمالك أحمد زاهر، إدارى النادى، لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدورى بنفس التوقيت، كما شارك عماد متعب نجم الأهلى السابق فى عملية سحب القرعة.

وضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الثمانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا كلاً من: الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى والأهلى المصرى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى وحورويا الغينى وسيمبا التنزانى.