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شكرا لقرائتكم قرعة الكونفدرالية .. الزمالك يواجه حسنية أغادير فى دور الـ 8... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية المقامة الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الزمالك لفريق حسنية أغادير المغربي فى دور الـ8 للبطولة.
وستقام مباراة الذهاب فى مدينة أغادير يوم 7 أبريل المقبل، على أن تقام مواجهة الاياب يوم 14 من الشهر ذاته بملعب "برج العرب".
وبدأت مراسم حفل قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ومثل الأهلى فى القرعة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بينما مثل الزمالك أحمد زاهر، إدارى النادى، لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدورى بنفس التوقيت، كما شارك عماد متعب نجم الأهلى السابق فى عملية سحب القرعة
وضمت الفرق المتأهلة لدور الثمانية من الكونفدرالية، كل من الزمالك المصري، الصفاقسى والنجم الساحلى من تونس، الهلال السوداني، جورماهيا الكيني، نكانا الزامبي، نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب.
القرعة كاملة
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