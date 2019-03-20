شاهد لحظات الود والإخاء بين الزمالك والمقاولون قبل المباراة...

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جدة - عمرو شويل يحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب نظيره الزمالك، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.
ويدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدف، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدف، وسكنت شباكهم 25 هدف.
واستقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على عدم إجراء أى تعديلات على التشكيل الذى خاض به مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بتعادل الفريقين سلبيًا، ليتأهل الأبيض لربع نهائى البطولة بعد تصدر مجموعته بـ 9 نقاط.
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