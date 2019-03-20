شكرا لقرائتكم تعرف على مفاجأة جماهير الزمالك لفرجانى ساسى فى لقاء المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب بتروسبورت لحضور مباراة فريقها أمام المقاولون، المقرر انطلاقها فى السابعة من مساء اليوم، على تهنئة فرجاني ساسي لاعب الوسط بعيد ميلاده وقامت الجماهير البيضاء بترديد أغانى أعياد الميلاد لفرجانى ساسى الذي كان يحتفل بعيد ميلاده منذ يومين.
ويحتل الزمالك مقدمة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة فيما يتواجد المقاولون العرب قبل مباراة اليوم فى المركز السادس حيث يمتلك 34 نقطة.
ويدخل الزمالك مواجهة المقاولون بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".
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