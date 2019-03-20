شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة للاعبى الزمالك للمران بعد الإجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام، بداية من غد الخميس، فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، بسبب معسكر المنتخب الوطنى.

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ويعود الفارس الأبيض للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية، استعدادا لمواجهة الاهلى فى لقاء قمة المسابقة، والمقرر لها 30 مارس الجارى، على ملعب برج العرب.

ويواجه حاليًا الزمالك فريق المقاولون العرب، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى، ومازال التعادل السلبى يسيطر علي اللقاء.