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شكرا لقرائتكم شاهد.. اتحاد الكرة يحتفل باليوم العالمى للسعادة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتفل الاتحاد المصرى لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعى باليوم العالمى للسعادة، معلقاً اليوم 20 مارس.. اليوم العالمى للسعادة.. هناك العديد من اللحظات السعيدة فى تاريخ الكرة المصرية.. بالنسبة لك.. ما هي اللحظة الأكثر سعادة بينهم، حيث نشر صورة تجمع العديد من البطولات التى حققها المنتخب المصرى.
ويحتفل المجتمع الدولى بيوم السعادة العالمي فى 20 مارس، بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها الـ 66 هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة اعترافا بأهمية السعى للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.
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