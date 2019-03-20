شكرا لقرائتكم سر اعتراض الجهاز الفنى للزمالك على حكم مباراة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض جهاز الزمالك، على محمد الحنفى حكم مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، بعد نهاية الشوط الأول فى المباراة المقامة بين الفريقين على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز.

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جاء اعتراض الجهاز الفنى للزمالك، فى إطار المطالبة بركلة جزاء لصالح كهربا بعد سقوطه داخل المنطقة فى الدقائق الأخيرة خلال الشوط الأول ورأى الحكم إن أبو السعود حارس المقاولون لم يتدخل مع كهربا فى الكرة وأشار باستمرار اللعب.

وتوجه أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالزمالك للحكم بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة المقاولون للاعتراض فى حين هاجمت جماهير الفريق الأبيض الحكم بعد انتهاء الشوط.