شكرا لقرائتكم هذا الزملكاوى أنقذ كابتن الأهلى من بطش الجماهير البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه جمهور الزمالك المتواجدة فى ملعب بتروسبورت، هتافات ضد شادى محمد قائد الأهلى السابق، خلال تواجد جمهور الفريق الأبيض لحضور مباراة الفريق أمام المقاولون، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى.

وطالب أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك من جماهير النادي المتواجدة في ملعب بتروسبورت، التوقف عن توجيه الهتافات ضد الأهلى أو مهاجمة أحداً مطالبا الجميع بتشجيع لاعبى الفريق الأبيض لتحفيزهم قبل مباراة الذئاب.

كما هتفت الجماهير لـ إبراهيم صلاح وأحمد على ثنائى المقاولون الحالى والزمالك السابق.

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ويحتل الزمالك مقدمة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة فيما يتواجد المقاولون العرب قبل مباراة اليوم فى المركز السادس حيث يمتلك 34 نقطة.

ويدخل الزمالك مواجهة المقاولون بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".