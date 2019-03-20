شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى شوطه الأول أمام المقاولون بلدغة الونش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الزمالك والمقاولون العرب بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله محمود الونش فى اللقاء المقام بينهما حالياً، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

دخل الزمالك مواجهة المقاولون بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل المقاولون العرب المباراة بتشكيل كالتالى:" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وعبد الوهاب إسماعيل فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد سوسته وأحمد الشيمي ولويس إدواردو فى خط الوسط، محمد طلعت وأحمد على فى خط الهجوم".

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وشهدت الربع ساعة الأولى من اللقاء ضغط للزمالك منذ اللحظة الأولى مع محاولات عديدة للتسجيل فى مرمى المقاولون الذى استطاع خط دفاعه وحارس مرماه فى الحفاظ على نظافة الشباك فى أول 15 دقيقة.

وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك واستعاد الزمالك سيطرته على مجريات الأمور وشهدت الدقيقة 27 أخطر هجمات الفريق الأبيض من ركلة حرة نفذها عبد الله جمعة مقوسة لداخل منطقة الجزاء إلى محمود علاء الذى مررها برأسية إلى كهربا الذى سددها وأبعدها الدفاع واحتسب الحكم خطأ بعد إصابة أحمد الشيمى فى رأسه حيث تعرض لإصابة قوية وسط نزيف للدماء وتوقفت المباراة وفضل عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل تغيير الشيمى والدفع بمحمد مجلى بدلا منه حتى لا تتفاقم الإصابة وحصل أوباما على إنذار أصفر.

وواصل الزمالك، هجماته فى محاولة تسجيل هدف التقدم وجاءت أخطر الهجمات فى الدقيقة 45 من خلال تسديدة لكهربا أنقذها أبو السعود حارس المقاولون وحولها إلى ركنية التى نجح محمود الونش من خلالها فى تسجيل هدف تقدم الفريق الأبيض فى الدقيقة 46 وواصل الأبيض هجماته من توغل لكهربا داخل منطقة الجزاء الذى حاول تسديد الكرة أعلى من أبو السعود الذى أنقذ مرماه من هدف محقق.