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بث مباشر لقرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل ينقل لكم الخليج 365 بثًا مباشرًا لقرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتى ستجرى بأحد فنادق القاهرة في تمام السابعة مساء اليوم.

وتزينت قاعة القرعة بصورة عملاقة لعماد متعب نجم الأهلي السابق على الشاشة الرئيسية حيث سيشارك في مراسم السحب بمشاركة باتريك مبوما نجم منتخب الكاميرون السابق، وستبث القرعة على قناة أون سبورت 2 .

 

ضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الثمانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا كلاً من: الأهلي والترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى وحورويا الغينى وسيمبا التنزاني.

 

جاء الأهلي في التصنيف الأول بعدما تصدر مجموعته، وتجنب مواجهة باقى أوائل المجموعات وهم الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى ومازيمبى الكونغولى، وسيواجه أحد أندية التصنيف الثاني باستثناء سيمبا التنزانى الذى تواجد مع الأحمر فى المجموعة، وبالتالي ستقتصر الأندية المرشحة لمواجهة الأهلي على كل من حورويا كوناكري الغينى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى.

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وفي الكونفدرالية تأهل عن المجموعة الأولى كلا من "نهضة البركان المغربى، حسنية أغادير المغربى"، وصعد من المجموعة الثانية كلا من "الصفاقسى التونسى، النجم الساحلى التونسى"، وتأهل عن المجموعة الثالثة كلا من "الهلال السودانى، نكانا الزامبى" بينما المجموعة الرابعة تأهل منها كلا من "الزمالك، جورماهيا الكينى".

 

وجاء الزمالك فى التصنيف الأول بعدما تصدر المجموعة وبالتالي تجنب مواجهة أوائل باقى المجموعات وهم نهضة البركان المغربى أو الهلال السودانى أو الصفاقسى التونسى، وسيواجه أحد أندية التصنيف الثاني والتي حلت وصيفا في مجموعاتها باستثناء جورماهيا الكيني الذى تواجد بمجموعة الأبيض، وبالتالي سيواجه أحد أندية حسنية أغادير المغربى أو نكانا الزامبى أو النجم الساحلى التونسى.

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البث المباشر

 

 

 

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