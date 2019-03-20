شكرا لقرائتكم بوجبا يكشف عن حلم الطفولة ويصدم جماهير مانشستر يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم الفرنسى بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، أن نادى ريال مدريد الإسبانى هو حلم لكل لاعبى العالم.

وتحدث بوجبا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء للاعب المتواجد حاليا فى معسكر الديوك استعدادا للقاء مولدوفا بعد الجمعة فى تصفيات يورو 2020.

وقال بوجبا: "ريال مدريد حلم لجميع الأطفال، ولجميع لاعبى كرة القدم فى العالم، وخاصة فى ظل تواجد زين الدين زيدان، لكننى هنا سعيد فى مانشستر، مع مدرب جديد فى هذه اللحظة، أنا سعيد بمكانى لكننا لا نعرف ما الذى سيحمله المستقبل".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إمكانية مغادرة بوجبا لليونايتد فى ظل توتر العلاقة مع المدير الفنى السابق جوزيه مورينيو، قبل أن يتولى النرويجى أولى جونار سولشاير المهمة، ليتألق نجم المنتخب الفرنسى من جديد.