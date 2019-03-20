قرعة الكونفدرالية تزف بشرى سارة لجماهير الزمالك...

جدة - عمرو شويل حددت قرعة الكونفدرالية الأفريقية لقاءات الفرق المتأهلة فى ربع النهائى، وزفت بشرى سارة لجماهيرالزمالك المصرى، حيث تبين أنه فى حالة تأهل الفريق المصرى لنهائى البطولة سيلعب لقاء الذهاب خارج أرضه ولقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وسيواجه الفائز من مواجهتى الزمالك مع حسنية أغادير المغربى مع الفائز من الهلال السودانى والنجم الساحلى فى الدور قبل النهائى، فيما سيلتقى الفائز من نكانا والصفاقسى مع الفائز من جورماهيا ونهضة بركان.

وستقام مباراة الذهاب للدور قبل النهائى فى القاهرة فى حال تأهل الزمالك، فيما ستكون مواجهة الإياب فى السودان أو تونس.