شكرا لقرائتكم لفتة إنسانية من نجوم المنتخب الفرنسى قبل مواجهة مولدوفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهر لاعبو المنتخب الفرنسى لقطة إنسانية رائعة، حين استضاف معسكر منتخب الديوك، الصبى تيو صاحب الـ 16 عاما من ذوى الاحتياجات الخاصة. ونشر الحساب الرسمى للمنتخب الفرنسى عبر "تويتر" صورا لتيو مع كل من المدير الفنى ديدييه ديشامب والنجمين أنطوان جريزمان وكيليان مبابي. وأهدى جريزمان قميصه للصبى الصغير موقعا عليها نجوم منتخب الديوك. ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة مولدوفا بعد غد الجمعة فى تصفيات يورو 2020. Advertisements

اهداء قميص فرنسا تيو وديشامب كيليان مبابي

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