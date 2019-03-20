شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة المانيا وصربيا الودية بث مباشر اليوم الأربعاء 20-3-2019 اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المانيا وصربيا الودية بث مباشر اليوم الأربعاء 20-3-2019 اون لاين

يستضيف ملعب "فولكسفاجن آرينا" فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء، مواجهة المنتخب الأمانى الودية أمام نظيره الصربى.

مشاهدة مباراة المانيا وصربيا الودية بث مباشر اليوم الأربعاء 20-3-2019 اون لاين



ويدخل منتخب الماكينات الألمانية لقاء اليوم فى ظل استدعاء المدير الفنى يواكيم لوف للعديد من الوجوه الجديدة، فى سياسية تغيير الدماء التى يتبعا بعد الخروج المؤسف من الدور الأول فى نهائيات كأس العالم الأخيرة فى روسيا.

واستبعد لوف العديد من اللاعبين فى الحرس القديم للمانشافت أمثال ثلاثى بايرن ميونخ، جيروم بواتينج، توماس مولر وماتس هوميلز، كما صرح سابقا، مؤكدا أنهم لن يتواجدوا مرة أخرى فى منتخب المانشافت.

مشاهدة مباراة المانيا وصربيا الودية بث مباشر اليوم الأربعاء 20-3-2019 اون لاين



وكان يواكيم لوف قد استدعى المدير الفنى لمنتخب ألمانيا 23 لاعبا لمواجهتى صربيا الودية اليوم، وهولندا فى تصفيات يورو 2020 يوم 24 من نفس الشهر.

وشهدت القائمة عودة نجم بوروسيا دورتموند ماركو ريوس والكاى جوندوجان لاعب مانشستر سيتي.

Advertisements

مشاهدة مباراة المانيا وصربيا الودية بث مباشر اليوم الأربعاء 20-3-2019 اون لاين



وجاءت قائمة الماكينات كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: نوير - تير شتيجن - تراب

الدفاع: ماتياس جينتر - هالستينبرج - كيرير - كلوسترمان - روديجر - سولى - ستارك - شولز - جوناثان تاه

الوسط: براندت - إيجيستين - جوريتسكا - جوندوجان - كيميتش - كروس

الهجوم: كاى هافيرتز - ريوس - سانى - فيرنر - جنابرى