شكرا لقرائتكم العراق يحسم مواجهة سوريا بهدف فى بطولة الصداقة.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب المنتخب العراقي على نظيره السوري بهدف دون مقابل فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "البصرة" الدولى فى بطولة الصداقة الدولية الودية المقامة فى العراق. وتضم البطولة المنتخبين العراقي والسوري بالإضافة للمنتخب الأردني. Advertisements هدف المباراة الوحيد أحرزه جستين حكمت ميرام فى الدقيقة 76. وغاب عن منتخب سوريا، النجم عمر السومة مهاجم فريق الأهلي السعودي، وذلك بداعى الإصابة. وسيقام يوم السبت المقبل لقاء المنتخبين الأردني والسوري، فيما سيكون ختام البطولة بمواجهة العراق والأردن يوم الثلاثاء القادم.

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