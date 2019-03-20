شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الفائز من النجم الساحلى والهلال حال تخطى أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الكونفدرالية الأفريقية التى بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث أسفرت عن المواجهات التالية:

نكانا الزامبى Vs الصفاقسى التونسى

النجم الساحلى التونسى Vs الهلال السودانى

حسنية أغادير المغربي Vs الزمالك المصرى

جورماهيا الكينى Vs نهضة بركان المغربى

وسيواجه الفائز من مواجهتى الزمالك مع حسنية أغادير المغربى المتأهل من مواجهة الهلال السودانى والنجم الساحلى فى الدور قبل النهائى، فيما سيلتقى الفائز من نكانا والصفاقسى مع الفائز من جورماهيا ونهضة بركان.

Advertisements

وستقام مباريات الذهاب للدور نصف النهائى يوم 28 أبريل والعودة يوم 5 مايو

وستقام مباراة الذهاب للدور قبل النهائى فى القاهرة فى حال تأهل الزمالك، فيما ستكون مواجهة الإياب فى السودان أو تونس.

وفى حال تأهل الزمالك للمباراة النهائية سيلعب الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

القرعة كاملة