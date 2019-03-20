شكرا لقرائتكم رينارد يستبعد خالد بوطيب من مواجهة المغرب ومالاوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استبعد هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب خالد بوطيب من مباراة المنتخب المغربى مع مالاوى ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
وكان الاتحاد المغربى لكرة القدم رفض طلب الزمالك بترك بوطيب للأبيض ليلعب مع الفريق اليوم مباراة المقاولون العرب بالدورى العام، قبل أن يستبعده المدرب الفرنسى من قائمة مباراة مالاوى غداً.
الجدير بالذكر أن الاتحاد التونسى لكرة القدم وافق على طلب الزمالك بترك فرجاني ساسي ليلعب مباراة الفريق مع المقاولون العرب اليوم، ويسافر بعدها مباشرة للانضام للمعسكر التونسى.
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