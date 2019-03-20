شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات دور الـ 8 للكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية التى أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن المواجهات التالية:

نكانا الزامبى Vs الصفاقسى التونسى

النجم الساحلى التونسى Vs الهلال السودانى

حسنية أغادير المغربي Vs الزمالك المصرى

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جورماهيا الكينى Vs نهضة بركان المغربى

وستقام مباريات الذهاب على ملعب الأندية المذكورة يوم 7 أبريل المقبل، على أن تقام مواجهات الاياب يوم 14 من الشهر ذاته.

وضمت الفرق المتأهلة لدور الثمانية من الكونفدرالية، كل من الزمالك المصري، الصفاقسى والنجم الساحلى من تونس، الهلال السوداني، جورماهيا الكيني، نكانا الزامبي، نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب.

وبدأت مراسم حفل قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ومثل الأهلى فى القرعة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بينما مثل الزمالك أحمد زاهر، إدارى النادى، لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدورى بنفس التوقيت، كما شارك عماد متعب نجم الأهلى السابق فى عملية سحب القرعة.



القرعة كاملة