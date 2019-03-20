شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه حسنية أغادير.. والهلال أمام النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سُحبت يوم الأربعاء مراسم قرعة دور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" في القاهرة المصرية، والتي وضعت الهلال السوداني أمام النجم الساحلي التونسي.

وجاءت نتائج قرعة دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمواجهة نكانا الزامبي ضد الصفاقسي التونسي، والنجم الساحلي التونسي ضد الهلال السوداني، وحسنية أغادير المغربي ضد الزمالك المصري، وجورماهيا الكيني ضد نهضة بركان المغربي.

وسيتواجه الفائز من الهلال والنجم الساحلي مع الفائز من الزمالك وحسنية أغادير، والفائز من نكانا الزامبي والصفاقسي التونسي أمام الفائز من جورماهيا الكيني ضد نهضة بركان المغربي.