شكرا لقرائتكم الفيحاء يخسر أمام النصر الإماراتي ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الفيحاء مباراته الودية الثانية في معسكره المقام في دبي بعدما واجه النصر الإماراتي وانتهت بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن استعدادات الفريق المشارك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في فترة التوقف الدولي.

وأقيمت المباراة في ملعب آل مكتوم الخاص بالنصر الإماراتي، وسجل هدفي الفيحاء كل من عبدالكريم القحطاني عند الدقيقة 13 ونايف كريري في الدقيقة 29. وكان الفيحاء قد واجه اتحاد كلباء يوم الاثنين الماضي وخسر بهدفين لهدف في أولى مبارياته الودية في معسكره في دبي.

وبدأ معسكر الفيحاء في دبي منذ 14 مارس ومن المقرر أن يستمر 10 أيام قبل العودة إلى المجمعة.

ويحتل الفيحاء المركز 15، قبل الأخير، في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ19 نقطة، ويخوض معسكرا تحضيريا في الإمارات استعدادا للمباريات المتبقية.